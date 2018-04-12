Закон о блокировке порочащих сведений в интернете‍ приняли в России

Депутаты Госдумы приняли в третьем и окончательном чтении закон о блокировке в интернете сведений, порочащих честь и достоинство гражданина или юридического лица. Об этом сообщило РИА «Новости».

Поправки предложили депутаты из «Единой России» . Теперь судебные приставы смогут обращаться в Роскомнадзор для блокировки такой информации в случае, если есть решение суда.

Судебный пристав-исполнитель в течение одного рабочего дня должен направить соответствующее постановление в федеральный орган исполнительной власти, который осуществляет функции по контролю и надзору в сфере СМИ, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи.

Речь идет об удалении сведений, которые порочат честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или юридического лица. Пристав должен направить соответствующее постановление в течение одного рабочего дня.

По данным «Газеты.ru», законом уточняется, в каком порядке из Сети должны быть удалены подобные сведения. Также внесены поправки в законы «Об исполнительном производстве» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».