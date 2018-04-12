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Закон о блокировке порочащих сведений в интернете‍ приняли в России
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Закон о блокировке порочащих сведений в интернете‍ приняли в России 

360tv.ru 2 часа назад
Депутаты Госдумы приняли в третьем и окончательном чтении закон о блокировке в интернете сведений, порочащих честь и достоинство гражданина или юридического лица. Об этом сообщило РИА «Новости».
Поправки предложили депутаты из «Единой России». Теперь судебные приставы смогут обращаться в Роскомнадзор для блокировки такой информации в случае, если есть решение суда.
Судебный пристав-исполнитель в течение одного рабочего дня должен направить соответствующее постановление в федеральный орган исполнительной власти, который осуществляет функции по контролю и надзору в сфере СМИ, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи.
Речь идет об удалении сведений, которые порочат честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или юридического лица. Пристав должен направить соответствующее постановление в течение одного рабочего дня.
По данным «Газеты.ru», законом уточняется, в каком порядке из Сети должны быть удалены подобные сведения. Также внесены поправки в законы «Об исполнительном производстве» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
Ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин заявил о «техническом характере» законопроекта о блокировке сайтов с клеветой. Он добавил, что задача его комитета состоит в том, чтобы правильно совместить формулировки закона «Об исполнительном производстве» с текстом закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации».
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