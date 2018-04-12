Песков о замене Telegram: Выбор достаточно богатый

Закон есть закон, и в случае блокировки мессенджера Telegram его есть чем заменить. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

— Чем заменить, пока не знаю, но выбор достаточно богатый, — цитирует ТАСС слова Пескова.

Он также отметил, что необходимо дождаться результатов рассмотрения дела. «Сейчас, насколько я понимаю, идет рассмотрение этого дела в суде, давайте дождемся его итогов», — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь главы государства рассказал о том, что в Кремле считают Telegram удобным для общения с журналистами, но будут искать альтернативу, если мессенджер заблокируют на территории России