Ещё
Песков о замене Telegram: Выбор достаточно богатый
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Песков о замене Telegram: Выбор достаточно богатый 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Закон есть закон, и в случае блокировки мессенджера Telegram его есть чем заменить. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
— Чем заменить, пока не знаю, но выбор достаточно богатый, — цитирует ТАСС слова Пескова.
Он также отметил, что необходимо дождаться результатов рассмотрения дела. «Сейчас, насколько я понимаю, идет рассмотрение этого дела в суде, давайте дождемся его итогов», — сказал Песков.
Ранее пресс-секретарь главы государства рассказал о том, что в Кремле считают Telegram удобным для общения с журналистами, но будут искать альтернативу, если мессенджер заблокируют на территории России.
Напомним, завтра суд приступит к рассмотрению по существу иска Роскомнадзора к Telegram о блокировке мессенджера.
Российская Газета: последние новости
Мобильный интернет в Москве один из самых доступных среди мегаполисов Роскомнадзор заблокировал домены Google Картер предостерег Трампа от войны и ядерных ударов
 Ещё 44 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина ухода российских кораблей из Тартуса114
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому131
Порошенко инициировал выход Украины из СНГ132
«Судный день» стал на минуту ближе159
Улюкаев удивил тюремным досугом63
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
00:41
Путин не планирует общаться с Трампом
Политика
00:54
Абхазия вступила в «Клуб друзей Крыма»
Политика
01:20
Володин поблагодарил наблюдателей на выборах
Политика Выборы 2018
02:18
Пескова спросили о допросе Сечина
Политика
00:31
Буланова попала в больницу
Шоу-бизнес
02:30
В Москву придет антициклон
Общество Новости Москвы
01:05
«Судный день» стал на минуту ближе
Наука Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение