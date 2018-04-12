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Песков о возможности запрета Telegram: выбор мессенджеров большой
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Песков о возможности запрета Telegram: выбор мессенджеров большой 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал дождаться итогов рассмотрения дела о блокировке Telegram в России, отметив, что пока не знает, чем в случае запрета можно заменить этот мессенджер.
"Сейчас, насколько я понимаю, идет рассмотрение этого дела в суде. Давайте дождемся его итогов. Еще раз повторяю: закон есть закон. А чем заменить — пока не знаю, но вы знаете, что выбор достаточно богатый", — заявил Песков журналистам в ответ на вопрос о том, будет ли лично ему удобно работать без Telegram в случае его блокировки и каким мессенджером он его заменит.
Таганский суд Москвы в эту пятницу, 13 апреля, начнет рассматривать по существу иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram. Telegram привлечен к рассмотрению дела о блокировке в качестве заинтересованного лица, а не ответчика. Кроме того, как заинтересованное лицо на процесс привлечена ФСБ, которой Telegram, по закону, обязан передать ключи для расшифровки сообщений пользователей.
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