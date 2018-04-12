Песков о возможности запрета Telegram: выбор мессенджеров большой

"Сейчас, насколько я понимаю, идет рассмотрение этого дела в суде. Давайте дождемся его итогов. Еще раз повторяю: закон есть закон. А чем заменить — пока не знаю, но вы знаете, что выбор достаточно богатый", — заявил Песков журналистам в ответ на вопрос о том, будет ли лично ему удобно работать без Telegram в случае его блокировки и каким мессенджером он его заменит.