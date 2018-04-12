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Новый Gmail: так будет выглядеть веб-версия почты Google
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Новый Gmail: так будет выглядеть веб-версия почты Google 

Вести.Ru 51 минуту назад
Фото: Вести.Ru
В распоряжении издания The Verge оказались скриншоты новой веб-версии Gmail. Как видно на изображениях, облик обновленного сайта включает некоторые элементы «материального» дизайна и будет приближен к мобильным приложениям почты Google.
В левой части экрана появится выдвигающаяся боковая панель с быстрым доступом к сервисам поисковика, включая календарь, задачи и заметки Keep. Пользователям предложат три варианта оформления почты: стандартный с подсветкой вложений, таких как документы и фотографии, «комфортный» (без подсветки) и компактный, позволяющий уместить больше писем на экране.
Внутри Google тестируются несколько новых функций. Входящую корреспонденцию можно будет «приглушить» (Snooze) — так, чтобы напоминание о сообщениях пришло снова спустя несколько часов или дней. Эту функцию полюбят пользователи, которые предпочитают держать ящик пустым, но не могут ответить на конкретное письмо прямо сейчас.
По аналогии с приложениями для Android и iOS, в веб-версию Gmail будет внедрена функция Smart Reply, которая анализирует текст сообщения и генерирует ответ на основе контекста и ключевых слов.
Наконец, в улучшенном Gmail компания задействует современные веб-технологии, которые позволят читать письма в офлайне.
”Google запланировала масштабный редизайн почты Gmail читайте также
Запуск нового сайта для подписчиков бизнес-плана G Suite и рядовых пользователей Gmail произойдет в течение ближайших недель. Больше о готовящемся редизайне инженеры компании расскажут на конференции Google I/O, которая стартует 9 мая в Маунтин-Вью.
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