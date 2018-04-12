В Apple Music уже более 40 млн платных подписчиков

Кроме того, теперь сервисом также заправляет Оливер Шуссер, вице-президент Apple по международному контенту.

Ранее Шуссер отвечал за международный запуск App Store, iTunes Store и iBooks.

Если сравнивать Apple Music со Spotify, то у купертиновского стримингового сервиса вдвое меньше платных подсчиков — 40 млн против 70 млн соответственно. По данным The Wall Street Journal, аудитория Apple Music растёт гораздо быстрее аудитории Spotify: 5% против 2% в месяц.

Интересно, как скоро Apple догонит Spotify в сфере стриминговой музыки?