Цифра дня: Сколько платных пользователей у Apple Music?

Цифра дня:

40 000 000 платных пользователей у Apple Music.

Количество платных подписчиков музыкального стримингового сервиса Apple Music достигло 40 миллионов. Об этом сообщило издание Variety.

Также подразделение получило нового главу. Им стал Оливер Шуссер (Oliver Schusser), бывший просто вице-президентом Apple по международному контенту, а теперь ставший вице-президентом по Apple Music и международному контенту.

В марте Эдди Кью (Eddy Cue), старший вице-президент Apple по программному обеспечению, на фестивале SXSW 2018 в техасском Остине отчитался о 38 миллионах пользователей. Таким образом, Apple увеличила этот параметр еще на два миллиона. Рубеж в 30 миллионов человек база пользователей Apple Music преодолела в сентябре 2017 года, а в 20 миллионов — в декабре 2016 года.

Главным конкурентом Apple Music считается Spotify, в конце 2017 года он отчитался о 71 миллионах пользователей с платной подпиской. Spotify также предлагает бесплатный сервис с рекламой, что дает в общей сложности 159 миллионов слушателей по миру.