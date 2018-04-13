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Apple может отказаться от iTunes Store
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Apple может отказаться от iTunes Store 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
Apple может отказаться от iTunes StoreПо данным издания Digital Music News, в следующем году Apple вполне может отказаться от онлайн-магазина iTunes Store. Закрытие площадки, занимающейся реализацией музыки и фильмов, будет происходить в несколько этапов.
DMN назвала предположительную последовательность такого перехода:
Этап 1. Пользователям будет закрыта возможность приобретать новые композиции и альбомы.
Этап 2. Пользователей принудительно переведут на сервис Apple Music, предоставив три месяца бесплатной тестовой подписки.
При этом все ранее купленные треки будут доступны в личных плейлистах независимо от наличия подписки на Apple Music.
Причина, по которой Apple мало заинтересована в iTunes Store, заключается в популяризации стримингового сервиса Apple Music. Более того, за последние годы популярность iTunes Store демонстрирует активную регрессию. Пользователи практически не покупают треки, отдавая предпочтение потоковым сервисам вроде Tidal, Deezer, Spotify, Google Music.
Анонс о закрытии iTunes Store Apple предположительно запланировала на 31 марта 2019 года.
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