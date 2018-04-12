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Gmail объявил о редизайне
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Gmail объявил о редизайне 

Sostav.ru 3 часа назад
Фото: Sostav.ru
Depositphotos
Gmail пройдет через серию обновлений. Google планирует изменить не только визуальный образ сервиса, но и внедрить ряд новых функций, которые будут доступны для всех аккаунтов Gmail.
По словам представителей компании, новый Gmail станет свежее и чище. Обновления затронут не только внешний вид почтового сервиса. К запуску готовят несколько новых опций — Smart Reply (умные автоматические ответы), возможность отложить письмо на определенное время, спустя которое оно вновь появится в начале списка непрочитанных. Google также готовит автономную оффлайн-поддержку. Google решил пока не демонстрировать новый дизайн для Gmail, но многие уверены, что изменения будут схожими с недавним обновлением Календаря Google, который теперь содержит более современные иконки, приятные цвета и удобные ячейки.
Сообщается, что запуск нового Google Gmail произойдет в ближайшие несколько недель для некоторых пользователей и для клиентов G Suite.
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