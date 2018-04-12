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Госдума приняла закон о блокировке в интернете порочащих честь сведений
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Госдума приняла закон о блокировке в интернете порочащих честь сведений 

РИА Новости 3 часа назад
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Госдума в четверг приняла в третьем, окончательном чтении закон о блокировке в интернете сведений, порочащих честь и достоинство гражданина или юридического лица.
Закон вносит в действующее законодательство изменения, предусмотрев особенности исполнения содержащегося в исполнительном документе требования об удалении сведений, распространенных в интернете, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или деловую репутацию юридического лица.
В частности, в случае, когда лицо, распространившее не соответствующие действительности сведения, по истечении срока, установленного для добровольного исполнения содержащегося в исполнительном документе требования об удалении доступных в интернете сведений, не удалило их, судебный пристав-исполнитель выносит постановление об ограничении доступа в интернете к порочащим честь и достоинство сведениям.
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