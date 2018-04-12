Более 300 операторов связи применяют новый механизм получения выгрузки из реестра запрещенной информации

Более 300 операторов связи перешли на новый механизм получения выгрузки из Единого реестра запрещенной информации, сообщили в федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

«При участии Роскомнадзора продолжается работа по внедрению на сетях операторов связи улучшенного механизма выгрузки из Единого реестра, который заметно ускоряет процесс ограничения доступа к противоправным ресурсам. Так, с момента начала данных работ в конце 2017 г. новый механизм внедрен и применяется на сетях более 300 крупных и магистральных операторов связи. На сетях еще 123 операторов проходит тестовая эксплуатация», — говорится в сообщении.

Уточняется, что одним из главных преимуществ нового механизма является формирование и получение операторами связи выгрузки в формате «дельт», то есть только новых или изменившихся записей Единого реестра вместо загрузки всего массива данных. Это позволяет в пять раз увеличить скорость реализации операторами связи требований по ограничению доступа к противоправной информации. Интерес операторов связи к новому механизму также обусловлен тем, что позволяет получать выгрузку без использования электронно-цифровой подписи.

В настоящее время новый механизм внедряется в ранее протестированные Роскомнадзором по просьбам операторов связи программные решения по фильтрации трафика. В пять из них («EcoFilter», «СКАТ DPI», «Carbon Reductor DPI», «ZapretService» и «Тиксен-Блокировка») механизм уже внедрен.