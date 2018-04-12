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Более 300 операторов связи применяют новый механизм получения выгрузки из реестра запрещенной информации
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Более 300 операторов связи применяют новый механизм получения выгрузки из реестра запрещенной информации 

Агентство «Москва» 16 минут назад
Более 300 операторов связи перешли на новый механизм получения выгрузки из Единого реестра запрещенной информации, сообщили в федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
«При участии Роскомнадзора продолжается работа по внедрению на сетях операторов связи улучшенного механизма выгрузки из Единого реестра, который заметно ускоряет процесс ограничения доступа к противоправным ресурсам. Так, с момента начала данных работ в конце 2017 г. новый механизм внедрен и применяется на сетях более 300 крупных и магистральных операторов связи. На сетях еще 123 операторов проходит тестовая эксплуатация», — говорится в сообщении.
Уточняется, что одним из главных преимуществ нового механизма является формирование и получение операторами связи выгрузки в формате «дельт», то есть только новых или изменившихся записей Единого реестра вместо загрузки всего массива данных. Это позволяет в пять раз увеличить скорость реализации операторами связи требований по ограничению доступа к противоправной информации. Интерес операторов связи к новому механизму также обусловлен тем, что позволяет получать выгрузку без использования электронно-цифровой подписи.
В настоящее время новый механизм внедряется в ранее протестированные Роскомнадзором по просьбам операторов связи программные решения по фильтрации трафика. В пять из них («EcoFilter», «СКАТ DPI», «Carbon Reductor DPI», «ZapretService» и «Тиксен-Блокировка») механизм уже внедрен.
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