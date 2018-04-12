AMD выпустила исправляющие Spectre v2 обновления микрокода

AMD выпустила обновления микрокода для процессоров, подверженых второму варианту уязвимости Spectre (CVE-2017-5715). Компания направила обновления производителям ПК и материнских плат для включения исправлений в BIOS. Обновления доступны для продуктов, выпущенных до 2011 года, начиная с первых процессоров линии Bulldozer.

В январе 2018 года AMD пообещала выпустить исправления для Meltdown и Spectre. Как заявили тогда представители компании, ее продукты не подвержены уязвимости Meltdown. Исправление для Spectre v1 можно получить через обновление ОС, а обновления микрокода полностью устранят уязвимость Spectre v2.

В свою очередь Microsoft выпустила обновление KB4093112, которое также включает специальные исправления уязвимости Spectre v2 на уровне ОС для владельцев систем на базе AMD. Подобные обновления на уровне ОС были выпущены для пользователей Linux в начале текущего года.

Первоначальные попытки исправить Spectre v1 и v2 с помощью обновления Windows приводили к сбою в работе процессоров на базе AMD, после чего Microsoft приостановила выпуск исправлений.

Обновление KB4093112, включенное в пакет исправлений за апрель 2018 года, содержит дополнительные патчи для Spectre v2. В AMD считают обязательным установку данного исправления.

AMD также выпустила технический документ, в котором подробно описаны меры по защите от Spectre v2. Компания все еще готовит исправления для уязвимостей RyzenFall, MasterKey, Fallout и Chimera, которые были обнаружены в чипах AMD Ryzen и EPYC в прошлом месяце.