Юристы подготовят жалобы в ЕСПЧ на возможную блокировку Telegram 

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Юристы Международной правозащитной группы «Агора» занялись жалобами в ЕСПЧ на возможную блокировку Telegram, в том числе работают с обращениями журналистов Олега Кашина и Александра Плющева, сообщил РИА Новости юрист группы Дамир Гайнутдинов.
"Да, жалобы Кашина и Плющева готовил я", — подтвердил Гайнутдинов.
"Кроме того, «Агора» представляет Telegram в российских судах, ЕСПЧ и ООН в споре с российскими властями. По делу работают Рамиль Ахметгалиев, Дмитрий Динзе, Павел Чиков и я. Есть еще отдельная история с жалобой пользователей, ее ведут юристы (общественного движения — ред.) Роскомсвободы", — сообщил собеседник агентства.
Таганский суд Москвы в эту пятницу, 13 апреля, начнет рассматривать по существу иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram, заседание назначено на 10.00 мск, сказала судья Юлия Смолина. Telegram привлечен к рассмотрению дела о блокировке в качестве заинтересованного лица, а не ответчика. Кроме того, как заинтересованное лицо на процесс привлечена ФСБ, которой Telegram, по закону, обязан передать ключи для расшифровки сообщений пользователей. Роскомнадзор попросил суд дать добро на немедленную блокировку мессенджера Telegram в случае, если иск ведомства будет удовлетворен, заявила представитель ведомства в суде.