Суд в Москве начнет рассматривать иск Роскомнадзора о блокировке Telegram

МОСКВА , 13 апреля. / ТАСС /. Таганский суд Москвы приступит в пятницу к рассмотрению по существу иска Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Начало рассмотрения намечено на 10:00 мск. В четверг в ходе беседы в суде представитель Роскомнадзора попросил суд немедленно блокировать Telegram и прописать это в решении, если оно будет положительным.

В качестве третьего лица в суде будет участвовать ФСБ России . Именно приказ ФСБ в 2017 году стал поводом требовать у мессенджера данные для декодирования сообщений в антитеррористических целях.

Основатель мессенджера Павел Дуров , не первый год живущий за пределами России , неоднократно заявлял, что технически предоставить ключи невозможно, поскольку информация кодируется, в том числе, на устройствах самих пользователей. Представляющий интересы Telegram адвокат Рамиль Ахметгалиев также пояснял ТАСС, что мессенджер не планирует исполнять эти требования властей в силу их неконституционности. Telegram пытался оспорить правомерность приказа ФСБ, однако в марте 2018 года Верховный суд РФ отклонил его иск по этому поводу.

Представители Telegram в пятницу в судебном заседании участвовать не намерены. Дуров запретил своим адвокатам участвовать в процессе, чтобы «не легитимизировать откровенный фарс своим присутствием».

Как пояснил ТАСС Ахметгалиев, у Telegram не было времени подготовиться к судебному разбирательству. «Судебный процесс должен быть состязательным и равноправным. В отличие от Таганского суда Москвы, Верховный суд РФ дал всем сторонам время на подготовку, а тут я не знаю, как это объяснить, — такое в моей практике впервые», — сказал адвокат. Представители Telegram направляли в адрес суда ходатайства о переносе заседания в связи с тем, что адвокат по делу находится в служебной командировке, однако оно было оставлено судом без удовлетворения.