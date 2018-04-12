Песков прокомментировал возможный запрет Telegram в России

В Кремле не считают Telegram уникальным мессенджером: в случае его блокировки выбор богатый.

"Чем заменить пока не знаю, но вы знаете, что выбор достаточно богатый", — заметил Песков.

Сейчас идет рассмотрение иска о блокировке Telegram в суде, напомнил представитель Кремля и предложил дождаться его итогов. «Еще раз повторяю, закон есть закон», — заключил он.