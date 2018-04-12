Цукерберг рассказал о борьбе Facebook с наркотиками

Цукерберг ответил на вопросы законодателей США о защите данных и наркотиках в Facebook

Глава американской компании Facebook, которой принадлежит одноименная социальная сеть, Марк Цукерберг в среду выступил на продолжавшихся около пяти часов слушаниях в комитете Палаты представителей Конгресса США по энергетике и торговле.

Законодателей интересовал широкий круг тем, в том числе касающихся защиты личных данных, перспектив регулирования в интернете, возможной политической пристрастности Facebook, а также продажи наркотиков в соцсети.

Свое выступление перед конгрессменами Цукерберг, также как и на совместных слушаниях двух сенатских комитетов во вторник, начал с заготовленного заявления, в котором принес извинения за то, что не сделал достаточно для предотвращения использования соцсети во вред.

Члены комитетов палаты, в отличие от коллег в Сенате, задавали больше специализированных технических вопросов, а также чаще требовали от Цукерберга не давать развернутых объяснений, а отвечать только "да" или "нет".

С регулированием согласен

Одной из главных тем, как и на слушаниях в сенатских комитетах, стал скандал вокруг британской фирмы Cambridge Analytica. Она, как стало известно ранее, собрала информацию о примерно 87 млн пользователей Facebook с целью разработки алгоритма анализа политических предпочтений избирателей. Цукерберг подтвердил, что сотрудники его компании продолжают оповещать людей, сведения о которых были получены Cambridge Analytica.

"Да, мы начали уведомлять их на этой неделе", — сообщил он.

На вопрос о том, предоставлялась ли информация о пользователях каким-либо другим фирмам, Цукерберг ответил отрицательно, но добавил, что "сейчас компания проводит расследование". "Это означает, что мы изучим любые возможности доступа к большим объемам информации", — пояснил он, отметив, что на разбирательство может потребоваться "много месяцев".

Цукерберг подтвердил, что Facebook готов подчиняться неким новым правилам в сфере защиты личных данных пользователей, которые могут быть введены в свете скандала. Предприниматель констатировал, что "неизбежно потребуется какое-то регулирование". Вместе с тем он добавил: "Следует подходить с осторожностью к тому, какие нормы устанавливают".

Наркотики в соцсети

Несколько раз Цукербергу пришлось отвечать на вопросы о том, что именно администрация соцсети предпринимает для предотвращения продажи наркотиков. Конгрессмен-республиканец от штата Западная Виржиния Дэвид Маккинли подчеркнул, что руководство Facebook не раз обещало прекратить торговлю запрещенными законом препаратами среди ее пользователей, однако так и не смогло это сделать.

Цукерберг, отвечая, фактически признал, что администрация соцсети не ищет самостоятельно объявления такого рода, а лишь реагирует на соответствующие жалобы пользователей.

"В настоящее время, если люди сообщают о таких постах нам, мы блокируем их и проводим проверку", — констатировал он.

Предприниматель признал, что речь идет о серьезной проблеме, однако подчеркнул, что даже 20 тыс. специалистов по безопасности в соцсети не имеют возможности просматривать самостоятельно всю публикуемую информацию.

Предвзят ли Facebook

Ряд конгрессменов, в особенности республиканцы, задавали вопросы, касающиеся утверждений о том, что Facebook предвзято относится к организациям консервативного толка, отдавая предпочтения либерально настроенным объединениям. Цукерберг заверил, что соцсеть пытается быть "нейтральной платформой". Он подчеркнул, что администрация Facebook не дает "совершенно никаких директив" относительно "предубежденности в отношении чего-либо".

Дональда Трампа. Предприниматель в связи с этим признал, что сотрудники Facebook допустили ошибку, заблокировав доступ к некоторым видеозаписям, которые публиковали две политические активистки, выступающие в поддержку президента США

"В этом конкретном случае наша команда допустила ошибку в том, что касается применения правил, мы уже связались с ними, чтобы исправить это", — заверил Цукерберг.

Инвесторов не впечатлило

Во вторник на фоне слушаний акции компании Facebook на фондовых торгах в США подорожали на 4,5% до $165,04. На встречу Цукерберга с законодателями в среду инвесторы отреагировали более сдержанно. Ценные бумаги выросли в цене лишь на 0,78% до $166,32. В последние недели акции Facebook сильно подешевели на фоне скандала вокруг Cambridge Analytica.