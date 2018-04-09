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В Роскомнадзоре заподозрили Telegram в «лукавстве»
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В Роскомнадзоре заподозрили Telegram в «лукавстве» 

ТК «Звезда» 9 апреля 2018
Фото: ТК «Звезда»
Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что руководство месенджера Telegram «лукавит», говоря о невозможности предоставить ключи шифрования ФСБ России.
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