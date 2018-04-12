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Суд рассмотрит по существу иск Роскомнадзора о блокировке Telegram 13 апреля
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Суд рассмотрит по существу иск Роскомнадзора о блокировке Telegram 13 апреля 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Таганский районный суд рассмотрит по существу иск Роскомнадзора о блокировке Telegram в пятницу 13 апреля, постановила судья, передает корреспондент RNS.
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