Роскомнадзор попросил немедленно заблокировать Telegram

Роскомнадзор требует заблокировать Telegram в случае удовлетворения иска

Роскомнадзор попросил суд дать добро на немедленную блокировку мессенджера Telegram в случае, если иск ведомства будет удовлетворен, заявила представитель ведомства в Таганском суде Москвы в четверг.

"Когда судебное решение будет принято, оно будет привлечено к немедленному исполнению в случае удовлетворения нашего ходатайства", — сказала представитель Роскомнадзора.

По существу иск начнут рассматривать завтра, в пятницу. Сегодня прошел этап досудебной подготовки. Юристы Telegram на него не явились.