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Роскомнадзор попросил немедленно заблокировать Telegram
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Роскомнадзор требует заблокировать Telegram в случае удовлетворения иска 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Роскомнадзор попросил суд дать добро на немедленную блокировку мессенджера Telegram в случае, если иск ведомства будет удовлетворен, заявила представитель ведомства в Таганском суде Москвы в четверг.
"Когда судебное решение будет принято, оно будет привлечено к немедленному исполнению в случае удовлетворения нашего ходатайства", — сказала представитель Роскомнадзора.
По существу иск начнут рассматривать завтра, в пятницу. Сегодня прошел этап досудебной подготовки. Юристы Telegram на него не явились.
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