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«Ростелеком» и ПФР дополнили «Азбуку интернета» новым обучающим модулем
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«Ростелеком» и ПФР дополнили «Азбуку интернета» новым обучающим модулем 

АиФ 1 час назад
«Основы работы на планшетном компьютере» — новый обучающий модуль расширенного курса обучения по программе «Азбука Интернета». Программа разработана «Ростелекомом» и Пенсионным Фондом России. В представленных материалах подробно рассказано об отличительных особенностях и специальных навыках, необходимых для работы на планшетах, описаны возможности магазинов приложений с рекомендациями по безопасной установке новых приложений, даны подробные рекомендации по выбору планшета.
Отдельная глава посвящена разбору алгоритмов работы с мобильными приложениями портала https://www.gosuslugi.ru/, Пенсионного фонда и «Ростелекома».
На интернет-портале azbukainterneta.ru (азбукаинтернета.рф) размещен полный комплект материалов, которые помогут пользователям старшего поколения усвоить материалы курса: — учебное пособие, которое можно скачать полностью или отдельными главами, — методические рекомендации для преподавателей по главам, — наглядные пособия к каждому уроку курса.
Материалы модуля «Основы работы на планшетном компьютере» могут использоваться преподавателями курсов компьютерной грамотности для пенсионеров как в качестве отдельного курса по обучению пользователей работе на планшетах и смартфонах, так и в качестве дополнительного урока в рамках базового курса «Азбука Интернета». Данный материал также может стать одним из разделов расширенного курса по обучению компьютерной грамотности продвинутых пользователей. Материалы представляют собой дополнительный модуль к базовому курсу обучения по уже зарекомендовавшей себя программе обучения пенсионеров компьютерной грамотности, занятия по которой проходят с сентября 2014 года по всей стране. Бизнес
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