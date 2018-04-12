Пользователи Telegram обратились в Страсбург

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Журналисты Кашин и Плющев обратились в ЕСПЧ с жалобой на возможную блокировку Telegram 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Журналисты Олег Кашин и Александр Плющев подали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по поводу грозящей мессенджеру Telegram блокировки. Об этом сообщил юрист Дамир Гайнутдинов, который представляет мессенджер в ЕСПЧ.
"Существование законодательства о контроле интернет-переписки нарушает их право на уважение частной и семейной жизни, гарантированное статьей 8 Конвенции о защите прав человека. Кроме того, в отношении их имело место нарушение права на свободу выражения мнения: профессиональной деятельности журналистов равным образом угрожает как получение ФСБ неограниченного доступа к переписке пользователей интернет-сервисов, так и возможная блокировка этих сервисов из-за отказа Telegram предоставить ФСБ ключи для шифрования", — указывается в жалобе.
Также при блокировке сервиса, считают журналисты, им придется отказаться от Telegram-каналов, являющихся важным способом распространения мнений по актуальным вопросам.
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