Пользователи Telegram обратились в Страсбург

Журналисты Кашин и Плющев обратились в ЕСПЧ с жалобой на возможную блокировку Telegram

Журналисты Олег Кашин Александр Плющев подали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по поводу грозящей мессенджеру Telegram блокировки. Об этом сообщил юрист Дамир Гайнутдинов, который представляет мессенджер в ЕСПЧ. "Существование законодательства о контроле интернет-переписки нарушает их право на уважение частной и семейной жизни, гарантированное статьей 8 Конвенции о защите прав человека. Кроме того, в отношении их имело место нарушение права на свободу выражения мнения: профессиональной деятельности журналистов равным образом угрожает как получение ФСБ неограниченного доступа к переписке пользователей интернет-сервисов, так и возможная блокировка этих сервисов из-за отказа Telegram предоставить ФСБ ключи для шифрования", — указывается в жалобе. Также при блокировке сервиса, считают журналисты, им придется отказаться от Telegram-каналов, являющихся важным способом распространения мнений по актуальным вопросам.