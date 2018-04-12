Apple напомнила разработчикам о необходимости обновления приложений для Mac

Apple напомнила разработчикам о необходимости обновления приложений для MacApple сегодня напомнила разработчикам о предстоящих изменениях в Mac App Store. Начиная с 1 июня, все обновления приложений, представленные в Mac App Store, должны поддерживать 64-разрядную версию ОС.

Наряду с этим, macOS 10.13.4 начнет уведомлять пользователей о том, что 32-битные программы скоро перестанут работать.

Это приложение не оптимизировано под Mac.

Новые приложения в Mac App Store должны поддерживать 64-разрядные версии macOS, начиная с июня 2018 года. В противном случае, они просто не будут запускаться в новых версиях операционной системы.