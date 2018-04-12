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Apple напомнила разработчикам о необходимости обновления приложений для Mac
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Apple напомнила разработчикам о необходимости обновления приложений для Mac 

iPhones.ru 2 часа назад
Фото: iPhones.ru
Apple напомнила разработчикам о необходимости обновления приложений для MacApple сегодня напомнила разработчикам о предстоящих изменениях в Mac App Store. Начиная с 1 июня, все обновления приложений, представленные в Mac App Store, должны поддерживать 64-разрядную версию ОС.
Наряду с этим, macOS 10.13.4 начнет уведомлять пользователей о том, что 32-битные программы скоро перестанут работать.
Это приложение не оптимизировано под Mac.
Новые приложения в Mac App Store должны поддерживать 64-разрядные версии macOS, начиная с июня 2018 года. В противном случае, они просто не будут запускаться в новых версиях операционной системы.
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