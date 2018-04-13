Apple напомнила о прекращении поддержки 32-битных приложений для Mac

Компания Apple напомнила разработчикам о грядущих изменениях в магазине приложений Mac App Store. С 1 июня 2018 года все приложения и обновления, представленные на одобрение в Mac App Store, должны быть 64-битными.

С января 2018 года Apple уже перестала принимать новые 32-битные приложения, а с лета правило распространится и на апдейты существующих программ. Тем разработчикам, которые распространяют приложения без посредничества Mac App Store, компания «настойчиво рекомендует» использовать 64-битные бинарники, чтобы приложения оставались совместимыми с будущими версиями macOS.

С запуском в конце марта обновления операционной системы macOS High Sierra 10.13.4 при запуске 32-битных приложений пользователи начали получать оповещение о том, что данное приложение не оптимизировано для их компьютера.

Ранее аналогичное сворачивание поддержки 32-битных приложений Apple провела с мобильной iOS, пока с выходом iOS 11 не прекратила её окончательно.