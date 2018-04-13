У WhatsApp появился двойник-вор

Краснодар . 13 апреля — Новая Кубань. С вредоносным приложением столкнулись пользователи Android-устройств. Маскируясь под WhatsApp Plus, приложение ворует личные данные пользователей. Для его загрузки достаточно перейти по определенной ссылке, после чего пользователю будет рекомендовано установить дополнительное приложение под видом клиента популярного мессенджера.

Опасное приложение пересылает полученные данные третьим лицам. Эксперты рекомендуют при обнаружении программы-двойника у себя на Android-устройстве сразу же его удалить.