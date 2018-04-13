У WhatsApp для Android появился вредоносный двойник

Эксперты лаборатории Malwarebytes Labs узнали о распространении двойника WhatsApp под названием WhatsApp Plus. «Расширенная» версия мессенджера не имеет никакого отношения к оригиналу и является вредоносным приложением, которое ворует личные данные пользователей и передает их третьим лицам.

WhatsApp Plus распространяется посредством социальных сетей и скомпрометированных веб-ресурсов. Как правило, загрузка вредоноса осуществляется при переходе по специальной ссылке. Приложение обещает пользователю возможность работать с четырьмя аккаунтами сразу и продвинутый режим «инкогнито».

Экран установки WhatsApp Plus встречает пользователя золотой надписью WhatsApp+ и запрашивает разрешение на доступ к персональным данным. После одобрения жертва перенаправляется по ссылке с арабским текстом для обновления, где на самом деле размещается другое вредоносное приложение.

Во избежание столкновения с вирусами и троянами такого типа настоятельно рекомендуем с осторожностью загружать приложения за пределами Google Play. При возникновении подозрений относительно истинных намерений установленной программы незамедлительно удалите ее со своего устройства.

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