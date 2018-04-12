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Появился двойник WhatsApp. Ни в коем случае не устанавливайте!
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Появился двойник WhatsApp. Ни в коем случае не устанавливайте! 

Уралинформбюро 3 часа назад
Фото: Уралинформбюро
Опасный двойник WhatsApp атаковал смартфоны на базе Android. Фальшивое приложение WhatsApp Plus привлекает внимание якобы более широкими возможностями по сравнению с оригиналом. Оно распространяется через соцсети в виде ссылок, отмечают эксперты Malware Bytes.
После скачивания на телефон в обход сервиса Google Play и запуска WhatsApp Plus на экране появляется золотой логотип и просьба разрешить установку еще одного приложения. Последнее перенаправляет на сайт, где на арабском перечислены основные преимущества программы, и начинается загрузка вируса.
Зловред, утверждают специалисты, может собирать и похищать данные о пользователе, а также конфиденциальную информацию, включая фотографии и видео, передает "Уралинформбюро".
Тем, кто уже стал обладателем «золотого» WhatsApp Plus, эксперты рекомендуют срочно избавиться от него с помощью диспетчера приложений.
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