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Компьютеры для слепых станут доступнее?
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Компьютеры для слепых станут доступнее? 

АиФ Волгоград 3 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Брайлеровский дисплей с 1 января 2018 года вошел в перечень техсредств для реабилитации, выдаваемых за счет средств ФСС.
с 1 января перечень технических средств реабилитации, предоставляемых инвалидам за счёт средств Фонда социального страхования, дополнен брайлеровским дисплеем.
Это электромеханическое устройство, предназначенное для незрячих пользователей персональными компьютерами. Оно позволяет отображать текстовую информацию в виде шеститочечных символов азбуки Брайля. Использование дисплея Брайля совместно с программой экранного доступа позволяет выводить на дисплей всю информацию о действиях пользователя при работе с различными приложениями. А это значит, что информационная пропасть, отделяющая незрячего человека от здорового, преодолена.
Специализированное программное обеспечение — это эффективное средство реабилитации инвалидов по зрению. Освоив компьютер, незрячие получают образование, читают книги, общаются по Интернету. Это даёт возможность трудо-устроиться, потому что брайлевский дисплей и программное обеспечение экранного доступа позволяет им редактировать и обрабатывать тексты, работать в call-центрах.
Для людей с нарушением зрения и слуха это единственный способ считать экранную информацию.
Решение об обеспечении инвалида техническими средствами реабилитации принимается специалистами учреждений медико-социальной экспертизы.
Как пояснила главный эксперт по медико-социальной экспертизе в Волгоградской области Людмила Гичкун, показаниями для обеспечения инвалидов, в том числе детей-инвалидов, брайлевским дисплеем, программным обеспечением экранного доступа являются: тотальная слепота или практическая слепоглухота, значительные нарушения зрения в сочетании с проблемами слуха. Есть и противопоказания.
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