Компьютеры для слепых станут доступнее?

Брайлеровский дисплей с 1 января 2018 года вошел в перечень техсредств для реабилитации, выдаваемых за счет средств ФСС.

с 1 января перечень технических средств реабилитации, предоставляемых инвалидам за счёт средств Фонда социального страхования , дополнен брайлеровским дисплеем.

Это электромеханическое устройство, предназначенное для незрячих пользователей персональными компьютерами. Оно позволяет отображать текстовую информацию в виде шеститочечных символов азбуки Брайля. Использование дисплея Брайля совместно с программой экранного доступа позволяет выводить на дисплей всю информацию о действиях пользователя при работе с различными приложениями. А это значит, что информационная пропасть, отделяющая незрячего человека от здорового, преодолена.

Специализированное программное обеспечение — это эффективное средство реабилитации инвалидов по зрению. Освоив компьютер, незрячие получают образование, читают книги, общаются по Интернету. Это даёт возможность трудо-устроиться, потому что брайлевский дисплей и программное обеспечение экранного доступа позволяет им редактировать и обрабатывать тексты, работать в call-центрах.

Для людей с нарушением зрения и слуха это единственный способ считать экранную информацию.

Решение об обеспечении инвалида техническими средствами реабилитации принимается специалистами учреждений медико-социальной экспертизы.