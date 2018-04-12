Что такое Wi-Fi? Просто о сложном

Окружающие нас технологии иногда вызывают чувство сродни карго-культу: восхищение, удивление… Непонимание, как это вообще все работает. Однако мы не представители африканского племени, и хотя бы по этой причине должны хоть немного понимать, с чем имеем дело. Итак, Wi-Fi.

Что такое Wi-Fi? К слову Wi-Fi существует синоним — WLAN, но есть и незначительные различия:

WLAN означает «Wireless Local Area Network», или «Беспроводная локальная сеть». То есть, вы можете подключить свои устройства (например, ноутбуки и смартфоны) к интернету без кабеля через такую сеть.

Что касается Wi-Fi, то это название торговой марки Wi-Fi Alliance — объединения крупнейших производителей компьютерной техники и беспроводных устройств, работающих в стандарте Wi-Fi-сетей. Аппаратура с надписью «Wireless Fidelity» (Wi-Fi) способна принимать сигнал WLAN.

Однако эти различия для пользователя не слишком важны. Независимо от того, WLAN или Wi-Fi — в конечном итоге, вы можете использовать оба термина как синонимы, поскольку оба обозначают «беспроводную сеть».

Обратите внимание однако, что термин «WLAN» не используется в большинстве стран, хотя он и заимствован из английского языка. Если вы хотите использовать WLAN за границей, используйте слово «Wi-Fi».

Что дает Wi-Fi пользователю?

Наиболее очевидным преимуществом Wi-Fi является то, что вы не «привязаны» к кабелю. Например, с подключенным к Wi-Fi ноутбуком вы можете свободно передвигаться по комнатам, продолжая использовать интернет.

Некоторые устройства и вовсе не имеют подключения к LAN-кабелю. Так, смартфоны или планшеты зависят от Wi-Fi и мобильного интернета.

Кроме того, Wi-Fi — в отличие от мобильного интернета — условно бесплатный. Использование WLAN оплачивается по соответствующему договору с компанией-провайдером услуги, причем это не влечет никаких дополнительных затрат.

Договор на мобильный интернет обычно ограничен определенным объемом данных (хотя сейчас есть и безлимитные тарифы), а сама услуга все еще достаточно дорога. Если вы используете Wi-Fi в своем смартфоне, этот объем данных не будет использоваться.

Кроме того, Wi-Fi часто предоставляется бесплатно в общественных местах, таких как, например, аэропорты.

Однако когда речь заходит о достоинствах, обязательно всплывают и недостатки. В случае с Wi-Fi скорость передачи данных обычно ниже, чем через кабель. Если вы находитесь слишком далеко от источника сигнала, он может оборваться или быть слишком слабым. Наконец, генерируемое Wi-Fi излучение критикуют, так как последствия его влияния на человека все еще не ясны.

Как пользоваться Wi-Fi Чтобы использовать Wi-Fi дома, у вас должен быть установлен роутер. Затем вам нужно включить и настроить Wi-Fi на устройстве. Совет. Если вы подключили свой компьютер к интернету через LAN, то можете использовать этот же ПК для создания точки доступа WLAN чтобы работать по Wi-Fi без роутера, поскольку современные компьютеры могут выполнять функции точки доступа.

Вы настроили свою сеть, но у вас проблемы с уровнем сигнала. В этом случае подумайте о покупке ретранслятора Wi-Fi. Эти устройства усиливают сигнал и таким образом могут улучшить качество соединения.

И, конечно, ваши устройства должны «уметь» использовать Wi-Fi. Сегодня даже старые компьютеры могут быть модернизированы с помощью внешнего Wi-Fi-модуля.

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