В «Яндекс. Картах» появилась возможность «посетить» Восточный

"Яндекс" при поддержке Роскосмоса опубликовал панорамы Восточного. Пользователи, не выходя из дома, могут «прогуляться» по космодрому, заглянуть в монтажно-испытательные корпуса, а также посмотреть на ракету в момент запуска.

Фотографы засняли дорогу от технического комплекса до стартового. По пути расположены основные объекты космодрома: пусковая установка, ремонтно-механический завод, командный центр, заправочная станция, комплекс средств измерений и обработки информации.

На панорамах также запечатлен момент старта ракеты «Союз-2.1б». Съемка велась с двух ракурсов: с мобильной башни обслуживания и с беспилотника, который находился на высоте примерно 2,5 км.

Всего фотографы проехали около 4 км, они отсняли 220 панорам космодрома. Съемки проводил партнер Яндекса — компания «Ситисканнер».

Украины, Белоруссии, Казахстана, Армении и Турции. Всего на «Яндекс. Картах» опубликовано более двух с половиной миллионов панорам России

Панорамы доступны в веб-версии сервиса для компьютеров и в мобильных приложениях для iOS и Android.