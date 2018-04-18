«Вырубить электричество». Макаревич придумал, как блокировать Telegram

Как написал музыкант в Facebook, наиболее «действенным» решением в данной ситуации будет отключение электричества по всей стране.

"Я полагаю, если полумеры по уничтожению Telegram ничего не дают — надо действовать проще и радикальнее: вырубить к черту электричество в стране. А что, валежник у народа есть, выдержат. Оставить ток только на ядерной кнопке и на телефоне в Кремле — вдруг Трамп позвонит?" — говорится в публикации артиста.

На прошлой неделе Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram в России в связи с отказом предоставить ФСБ ключи шифрования для декодирования сообщений, отправляемых через сервис. Суд разрешил блокировать мессенджер немедленно, не дожидаясь решения апелляции.

Защита компании утверждает, что требования Роскомнадзора невыполнимы по техническим причинам — из-за архитектуры Telegram, которая не предполагает формирования общего шифра для передачи сообщений.