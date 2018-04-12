Роскомнадзор сможет блокировать сайты с порочащей информацией

Роскомнадзору предоставили право блокировать интернет-порталы, которые в установленный судом срок не удалили информацию, порочащую честь и достоинство. Соответствующий закон принят Госдумой в третьем чтении.

Внесённый правительством закон вводит изменения, касающиеся исполнения требований суда об удалении сведений, распространённых в Интернете, которые порочат честь, достоинство или деловую репутацию гражданина и юридического лица.

Закон позволит защитить граждан от клеветы и повысит эффективность деятельности судебных приставов, которые будут передавать Роскомнадзору информацию для блокировки сайта.