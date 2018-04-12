Ещё
Роскомнадзор сможет блокировать сайты с порочащей информацией
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Роскомнадзор сможет блокировать сайты с порочащей информацией 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Роскомнадзору предоставили право блокировать интернет-порталы, которые в установленный судом срок не удалили информацию, порочащую честь и достоинство. Соответствующий закон принят Госдумой в третьем чтении.
Внесённый правительством закон вводит изменения, касающиеся исполнения требований суда об удалении сведений, распространённых в Интернете, которые порочат честь, достоинство или деловую репутацию гражданина и юридического лица.
Закон позволит защитить граждан от клеветы и повысит эффективность деятельности судебных приставов, которые будут передавать Роскомнадзору информацию для блокировки сайта.
Парламентская газета: последние новости
Роскомнадзор: досудебной блокировки Telegram не будет Боярский призвал регулировать информпространство внутри соцсетей Песков прокомментировал возможный запрет Telegram в России
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина ухода российских кораблей из Тартуса291
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому160
Порошенко инициировал выход Украины из СНГ155
Улюкаев удивил тюремным досугом71
«Судный день» стал на минуту ближе165
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
02:53
Звезда «Тихого Дона» рассказала о драках с мужем
Шоу-бизнес
04:06
Порошенко частично аннулирует дружбу с РФ
Украина В мире
06:49
Медведев раскритиковал заявления стран НАТО
Политика
04:06
Порошенко инициировал выход Украины из СНГ
В мире Украина
20:36
Восьмиклассников проверят на наркотики
Образование Новости Москвы
02:05
Москвичам установят «Умные счетчики»
Новости Москвы
00:41
Путин не планирует общаться с Трампом
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение