Роскомнадзор объяснил, почему блокирует VPN и прокси-сервисы 

Также на Роскомнадзор возложена обязанность ограничивать доступ к любым интернет-ресурсам, обеспечивающим доступ в Telegram.
Кроме того, Роскомнадзор подтвердил, что направил уведомления в магазины мобильных приложений и сервисов App Store и Google Play с требованием удалить приложение Telegram.
Напомним, Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру Telegram в России по причине отказа предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. По словам Павла Дурова, выполнить это требование было технически невозможно, так как ключи хранятся на устройствах пользователей. 16 апреля операторам была направлено предупреждение об ограничении доступа к мессенджеру.