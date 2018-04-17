Роскомнадзор будет блокировать ресурсы, способствующие работе Telegram

МОСКВА , 17 апр — РИА Новости Роскомнадзор будет принимать все меры для блокировки Telegram, в том числе блокировать интернет-ресурсы, способствующие его работе, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров в понедельник сообщил RT, что ведомство начало блокировать IP-адреса Amazon в связи с тем, что мессенджер Telegram начал использовать их для обхода блокировки в России . СМИ также сообщали о блокировке IP-адресов Google.

"Решением Таганского районного суда на Роскомнадзор возложена обязанность ограничить доступ к интернет-ресурсам, функционирование которых обеспечивает Telegram Messenger Limited Liability Partnership. В связи с этим Роскомнадзор принимает и будет принимать все необходимые меры для выполнения решения суда, в том числе связанные с ограничением доступа к интернет-ресурсам, способствующим функционированию сервисов компании Telegram", — сказали в Роскомнадзоре.

При этом в ведомстве обратили внимание, что в решении суда обязанность прекратить создавать технические условия для доступа к Telegram возложена не только на Роскомнадзор, но на «иные лица», то есть, в том числе и на компании-владельцев VPN и прокси-сервисов. ​