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На горячую линию Роскомнадзора по Telegram поступило более 20 тысяч обращений
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На горячую линию Роскомнадзора по Telegram поступило более 20 тысяч обращений 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на представителя ведомства.
По словам собеседника издания, около 90% всех поступивших сообщений можно считать спамом.
«Лишь в 3–5% сообщений ставились конкретные вопросы о возможной блокировке сторонних ресурсов в ходе мероприятий по ограничению доступа к мессенджеру Telegram», — уточнили в Роскомнадзоре.
Как отмечает газета, поступившая на сайт информация будет проанализирована специалистами, итоги работы будут опубликованы на сайте ведомства.
17 апреля Роскомнадзор открыл горячую линию для борьбы с поступающей ложной информацией в связи с ограничением доступа к Telegram.
16 апреля служба начала процедуру блокировки мессенджера.
RT на русском: последние новости
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