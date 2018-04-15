Честное имя: чем закон об удалении данных из интернета поможет бизнесу

В конце недели Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект о блокировке сайтов, отказавшихся удалять информацию, признанную судом порочащей честь и достоинство. Законопроект предусматривает возможность оперативной блокировки Роскомнадзором любого сайта (это может быть сайт СМИ, социальная сеть или видеохостинг — что угодно), который не исполнил предписание суда об удалении порочащей информации. Причем для такой блокировки не требуется специального указания суда: достаточно постановления судебного пристава.

Пресса небезосновательно сравнивает новые нормы с ограничительными мерами в отношении интернета в целом. Этот вопрос сильно занимает депутатов как минимум с 2012 года, когда в России появился реестр запрещенных сайтов. Если оставить в стороне политическую подоплеку нового законопроекта и рассмотреть его исключительно в правовом поле, мы увидим, что усиление значения исков о защите чести и достоинства — это вынужденная и давно ожидаемая мера. В текущей версии законодательства и с учетом сложившейся судебной практики жертвы компромата фактически никак не защищены. Указанные изменения могут изменить эту ситуацию.

Война с компроматом

Публикация материалов, которые порочат честь и достоинство, то есть являются лживыми, непроверенными или направленными на умаление репутации — частое средство борьбы в информационных войнах. Это «оружие» активно используется против конкурентов на рынке, процессуальных оппонентов, личных врагов — перечень случаев не ограничен.

На текущий момент эффективного и при этом законного средства защиты против компромата в России не выработано. Даже если человек, против которого началась информационная атака, обратится в суд за защитой чести и достоинства, это не гарантирует защиту его прав — даже в случае вынесения решения суда в его пользу. Текущее законодательное регулирование построено таким образом, что решения, предусматривающие удаление порочащей информации, часто не исполняются. Единственное, чего добивается истец — это «эффект Стрейзанд», когда оспаривание той или иной информации приводит к еще большему ее распространению.

Эффективного госоргана, который бы обладал полномочиями на удаление из информационного пространства порочащей информации, на текущий момент не существует. К примеру, Роскомнадзор имеет право блокировать исключительно сайты, которые грубо нарушают публичный порядок по закрытому перечню случаев. К этим случаям относятся детская порнография, информация экстремистского характера, сведения об изготовлении наркотических веществ и суициде, а также информация, нарушающая авторские права. На требования истцов, имеющих на руках решения об удалении порочащей информации, Роскомнадзор, как правило, отвечает формальным отказом — нет полномочий.

Это создает в российском сегменте интернета беспрецедентную ситуацию. Подобно тому, как фактически любой фильм или сериал, невзирая на авторские права, можно посмотреть бесплатно онлайн на сомнительных сервисах, так и любую информацию, даже признанную судом порочащей честь и достоинство, можно без труда найти в интернете.

Пользуясь этой брешью законодательного регулирования в сети появилась целая отрасль, состоящая, в основном, из небольших СМИ и сайтов, не являющихся СМИ. Такие ресурсы предлагают услуги по массированной публикации компромата. В нашей юридической практике один из крупных клиентов был вынужден платить подобной «сети ресурсов» ежемесячную «абонентскую плату» за то, чтобы данная сеть не публиковала негативные материалы о нем. В один момент клиент отказался платить эту «дань», и череда лживых публикаций не заставила себя ждать.

Таким образом, если в отношении вас завтра будет сделан «заказ» на размещение порочащей информации, то эффективно и в рамках закона добиться полного удаления из интернета будет сложно. Это будет долго, дорого и не всегда эффективно.

Как сейчас блокируют дезинформацию

При текущем регулировании защитить свое имя можно только в том случае, если информация была опубликована в СМИ. Деятельность СМИ является лицензируемой и ведется открыто. Как правило, СМИ без проблем исполняют решения суда, удаляют порочащие материалы и публикуют опровержения. Однако если та же порочащая статья СМИ будет перепечатана каким-либо сайтом, который не имеет статуса СМИ, то исполнить решение суда против подобного сайта будет затруднительно. В итоге даже при наличии решения суда информация будет присутствовать в интернете и отображаться в выдаче поисковиков.

В этой ситуации можно прибегнуть к так называемому «праву на забвение». Это означает, что можно направить в основные поисковики требования удалить ссылки на порочащую информацию из выдачи поиска и приложить к этому требованию соответствующее решение суда. Однако наша практика показывает, что поисковики по-разному решают для себя, насколько для них обязательны решения российских судов. Если с Яндексом или Mail.ru , как правило, не возникает проблем, то поисковик Google зачастую отказывается удалять порочащую информацию из выдачи поиска даже по решению суда.

Сейчас в России решили изменить ситуацию, радикально пересмотрев ход исполнения судебных решений об удалении порочащих сведений. Предлагается, что блокировка будет происходить путем вынесения постановления судебного пристава (1-3 дня) и направления его в Роскомнадзор, который должен заблокировать сайт в течение одного рабочего дня. Подобное регулирование создает беспрецедентное давление на российский сегмент интернета — любые сайты теперь находятся под угрозой оперативной блокировки.

Безусловно, обычному пользователю не составит труда обойти блокировку Роскомнадзора, однако подобная опция не подходит для таких гигантов как YouTube, Facebook, Twitter. Пока непонятно как механизм будет работать на практике: неясно, насколько активно судебные приставы будут выносить постановления о блокировке, и будет ли Роскомнадзор их беспрекословно выполнять. Однако иски о защите чести и достоинства являются на текущий момент настолько слабым механизмом борьбы с компроматом, что усиление их значения в том или ином виде является мерой как вынужденной, так и давно назревшей.

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