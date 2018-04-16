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Amazon попал под раздачу? Роскомнадзор блокирует IP-адреса компании из-за Telegram
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Amazon попал под раздачу? Роскомнадзор блокирует IP-адреса компании из-за Telegram 

BFM.RU 1 час назад
Фото: BFM.RU
Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса компании Amazon в связи с тем, что мессенджер Telegram использует их для обхода блокировки в России, заявил RT глава Роскомнадзора Александр Жаров. По его словам, решение суда предписывает ведомству и иным юридическим лицам не создавать условий для технического доступа к заблокированному мессенджеру. «Мы исполняем решение суда», — заключил Жаров.
Ранее в сети появились сообщения о том, что из-за блокировки адресов Amazon якобы уже страдают сторонние компании. Руководитель Vee Security Александр Литреев сообщил Business FM, что ему лично на сбои жалуются десятки людей:
Александр Литреев руководитель Vee Security «Ситуация следующая: Telegram действительно готовил площадку для обхода блокировок Роскомнадзора, [она] на мощностях компании Amazon начала разворачиваться. Роскомнадзор с щедрой руки решил не заморачиваться и не проверять какие адреса относятся к Telegram на Amazon, а какие нет, и просто заблокировал несколько подсетей IP-адресов, принадлежащих компании Amazon. В итоге, сейчас в реестр прогрузилось более 650 тысяч адресов, то есть более полумиллиона адресов, принадлежащих компании Amazon, на которых находятся самые разные сервисы, самые разные службы, и это очень большая и серьезная проблема, которая сейчас возникла. Мы пока еще не почувствовали эффект от этого, но почувствуем в ближайшее время, буквально несколько часов, возможно, завтра утром. Сейчас уже наблюдается проблема в различных сервисах, например, кассовые аппараты в некоторых сетевых магазинах уже перестали нормально функционировать, потому что они связывались с базой данных, которая находилась на серверах Amazon. В некоторых банках, мне сейчас поступают сообщения, не могу назвать конкретно в каких банках, потому что анонимно все, наблюдаются проблемы с их программным обеспечением из-за того, что поступила выгрузка блокировки IP-адресов Amazon. Также пострадали некоторые компании, которые хранят свои данные в облаке у Amazon, и таких кейсов все больше и больше становится. Я уже в личные сообщения получил более 80 писем на эту тему, и они продолжают поступать. Это очень серьезная проблема, поскольку на Amazon находятся не только маленькие какие-то проекты, не только какие-то компании размещают данные, но и всякие крупные Интернет-сервисы его используют, например, Facebook, Instagram, Twitter и другие, Apple когда-то использовала, не знаю, использует ли сейчас. Блокировка IP-адресов Amazon может привести к тому, что Facebook, Instagram или какой-то другой любимый нами популярный Интернет-сервис просто перестанет функционировать на территории России, несмотря на то, что, по идее, блокировать его не собирались. Так что это очень опасный звоночек и крайне поспешные действия со стороны Роскомнадзора».
Получить оперативный комментарий Роскомнадзора Business FM не удалось. В сети есть информация о том, что в Москве с перебоями начали работать кассы торговой сети «Дикси», якобы из-за действий надзорного ведомства. В «Дикси» заявили, что никаких проблем с кассами нет.
Если из-за блокировок, действительно, страдает бизнес, не имеющий к Telegram никакого отношения, а технически это возможно, то дальше решение предстоит принимать Amazon, говорит бывший технический директор «ВКонтакте», экс-директор особых направлений Telegram Антон Розенберг:
Антон Розенберг экс-директор особых направлений Telegram «Мне кажется, Amazon попросит Telegram на выход, потому что, если разбираться, то Telegram блокируют за то, что он не предоставляет данные о людях, подозреваемых в терроризме, и, в общем, наверно, Amazon не будет здесь поддерживать Telegram. Ему проще попросить просто, чтобы Telegram не мешал ему работать и не мешал работе миллионов других ресурсов ни в чем не повинных пользователей. Недавно была похожая история с мессенджером Zello, который точно также использовал адреса Amazon, в итоге, Amazon попросил их перестать это делать, поскольку в начале апреля Роскомнадзор точно также блокировал эти адреса Amazon».
По словам главы Роскомнадзора Александра Жарова, за конечными пользователями ведомство следить не будет, только за операторами связи, а также за сервисами. В Москве у здания ФСБ прошла несанкционированная акция в поддержку Telegram. Несколько десятков человек бросали в сторону здания на Лубянке бумажные самолетики. Проведены задержания.
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