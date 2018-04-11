В Японии на панорамы Google попал рыжий пес

На панорамы Google Street View японского острова Танэгасима попала рыжая собака. Она погналась за делавшей снимки машиной, когда та фотографировала местность в районе лодочной станции в уезде Кумаге. Маленький активный пес прославился на весь мир, сообщает Fox News

Судя по панорамным снимкам Google, пес выбежал на дорогу в тот момент, когда машина покидала лодочную станцию.

Собака пробежала за машиной несколько сотен метров до волнореза.

Посмотреть на панорамные карты Google c собакой можно ниже.