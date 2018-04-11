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В Японии на панорамы Google попал рыжий пес
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В Японии на панорамы Google попал рыжий пес 

Вести.Ru 50 минут назад
На панорамы Google Street View японского острова Танэгасима попала рыжая собака. Она погналась за делавшей снимки машиной, когда та фотографировала местность в районе лодочной станции в уезде Кумаге. Маленький активный пес прославился на весь мир, сообщает Fox News.
Судя по панорамным снимкам Google, пес выбежал на дорогу в тот момент, когда машина покидала лодочную станцию.
Собака пробежала за машиной несколько сотен метров до волнореза.
Посмотреть на панорамные карты Google c собакой можно ниже.
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