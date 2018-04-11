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#Видео: Редкие записи выступления Стива Джобса в MIT
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#Видео: Редкие записи выступления Стива Джобса в MIT 

Apple Insider 1 час назад
Фото: Apple Insider
Один из пользователей сервиса YouTube выложил редкие отрывки из выступления Стива Джобса перед студентами Массачусетского Технологического Института. Основатель Apple рассказывает о своих мыслях после увольнения из собственной компании, а также рассуждает, почему некоторые продукты оказались не так успешны, как предполагалось.
После ухода из Apple:
Я думаю, что все потеряно. Я считаю, что проиграл. Я хотел посвятить свою жизнь, работая там. Я считаю, что Apple проиграла, а вместе с этим проиграли и наши клиенты. Однако, высказав всё это, что же дальше? Жизнь продолжается. Это не так плохо, если сравнивать со множеством других вещей. Это не так плохо, как потерять руку. Люди работают, компании работают, и я каждый раз радуюсь, когда Apple выпускает новый Mac.
О том, почему компания делает упор на обычных пользователей:
Прямо сейчас Apple не вкладывается в разработку продуктов для опытных пользователей. Вместо этого весь фокус идет на среднестатистического потребителя. Компания направила лучших людей для работы над массовыми продуктами. И я считаю, что они прекрасно справляются с этим.
Об открытии новых возможностей для рынка:
Для того чтобы создать коммерческий продукт, который технически преобладает над остальными, потребуется около 5 лет. Это означает, что предстоит большое количество работы. В нашем случае это было как с Apple II, так и c Mac. Как вы знаете, наша неудача с Lisa стоила нам ста миллионов долларов.
О найме лучших:
Если вы будете соглашаться на просто хороших сотрудников, а не лучших, то это компромисс. Я всегда считал, что лучше не идти на это, а просто сказать «убирайся».
Ознакомиться со всеми записями выступления можно здесь:
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