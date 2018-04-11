Хороший человек: почему Цукерберг готов сотрудничать с государством, а Дуров — нет

Марк Цукерберг и Павел Дуров оказались примерно в одинаковом положении: обоим сервисам правительства предлагают договориться. И Facebook подает Telegram «хороший» пример: Цукерберг дал показания в американском сенате, признал вину компании, извинился и пообещал работать лучше. Дуров в свою очередь демонстративно игнорирует все запросы и отказывается сотрудничать. Тем самым он ставит под удар не только функционирование Telegram в России (его могут заблокировать), но и своих инвесторов.

Миллиарды: свои и чужие

После 17 марта, когда появились первые новости о скандале с участием Cambridge Analytica, Цукеберг потерял почти $13 млрд из-за снижения стоимости принадлежащих ему акций. Пока в сенате шли слушания, акции Facebook подорожали на 4,5%, что сделало Цукерберга богаче на $2,8 млрд

Дуров тоже рискует, причем чужими деньгами: в феврале-марте 2018 года он провел ICO, по результатам которого собрал $1,7 млрд на запуск криптовалюты Gram. Эксперты утверждали, что Дуров лично отбирал инвесторов для проекта. Известно, что в их число вошли российские предприниматели основатель «Вимм-билль-данна» Давид Якобашвили и основатель QIWI Сергей Солонин , которые в общей сложности вложили в проект Дурова $27 млн Мессенджер Telegram демонстративно отказывается подчиняться Федеральному закону № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Инвесторы пока что молчат, но вряд ли им понравится работать с компанией, не соблюдающей законы, если Telegram в конечном счете запретят.

Цукерберг не отвечает

Во время слушаний Цукерберг не раз повторил, что готов сотрудничать с законодателями, чтобы определить «оптимальную» форму регулирования для Facebook. «Мы не считаем, что регулирование — это плохо, — сказал Цукерберг. — Думаю, что правильный вопрос заключается в том, каким оно должно быть, а не должно ли оно быть вообще».

Однако от прямых ответов он старался уйти. В пятницу Цукерберг поддержал «Закон о честной рекламе», который потребует, чтобы покупатели политической рекламы в социальных сетях раскрывали личности и месторасположение (американские законы запрещают продвигать политическую рекламу иностранцам и пользователям из других стран).

Во вторник Цукерберг не дал четкого ответа по этому вопросу. «Вы собираетесь вернуться сюда и выступить в поддержку этого закона?» — спросил Цукерберга сенатор-демократ Том Удал. «Сенатор, самое большое, что я могу сделать, это реализовать его», — ответил он, заявив, что Facebook планирует добровольно подчиниться закону. Удал продолжил: «Я бы хотел получить ответ „да“ или „нет“. На что Цукерберг снова ушел от ответа: „Я собираюсь направить свою команду, чтобы сосредоточиться на этом“.

Facebook уже ввел новые правила для рекламодателей и новую политику конфиденциальности. Руководство компании Facebook заявило о закрытии функции для создания таргетированной рекламы, что сильно ударит по партнерам компании: представители компании дата-брокера Acxiom уже заявили, что данное изменение может сократить доходы и чистую прибыль компании в 2019 финансовом году на $25 млн Таким образом Цукерберг, выбирая между отношениями с государством и защитой своих инвесторов с одной стороны и бизнес-партнерами с другой, выбрал первое. Можно сказать, что Цукерберга зажали в углу, не оставив выбора.

В свою очередь Дуров как будто игнорирует интересы российских пользователей Telegram: хотите блокировать — блокируйте, но передавать ключи ФСБ мы не будем, потому что их нет, а закон Яровой мы считаем антиконституционным. Такова официальная позиция Дурова, которую он высказывает в своем telegram-канале, а интересы компании в суде представляют адвокаты.

Россия — не Америка

В чем разница этих двух историй: Цукерберга не просят предоставить доступ к переписке пользователей, но требуют удалять посты с разжиганием ненависти и расизма и следить за рекламой. А основателя мессенджера — просят. При этом Дуров утверждает, что Telegram и сам справляется с террористическими угрозами и блокирует соответствующие каналы.

Фактически каждый из них действует сообразно обстоятельствам — Цукерберг договаривается с американским правительством, потому что пренебречь этим рынком он не может. Павел Дуров создает впечатление, что готов пренебречь российским рынком, понимая ценность своего мессенджера и то, что существует множество способов обойти любые российские законы и блокировки. И возможно он прав. Facebook российскому законодательству не соответствует, но никто блокировать не собирается. Возможно, Telegram тоже останется работоспособным на территории России: Верховный суд оттягивает публикацию мотивировочной части решения, адвокаты жалуются, что не могу подать апелляцию, а Роскомнадзор говорит, что пока ничего блокировать не будут и предлагает „есть слона по частям“. Хотя опыт с Linkedin показывает: хотели бы — заблокировали сразу.

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