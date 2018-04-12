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МГТС: после скачков валют москвичи заинтересовались бытовой техникой
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МГТС: после скачков валют москвичи заинтересовались бытовой техникой 

Банки.ру 38 минут назад
Фото: РИАМО
Компания «МГТС» зафиксировало существенный рост трафика на сайты интернет-магазинов по продаже электроники и бытовой техники. С 9 по 11 апреля объем трафика на эти сайты увеличился почти в два раза по сравнению со средними показателями 2018 года.
Доля трафика по сравнению с февралем—мартом 2018 года выросла на 10 п п. и составила 30% от общего трафика на онлайн-магазины. Самыми посещаемыми впервые за последние годы стали сайты компаний DNS и Pleer.ru, обогнав лидеров 2017 года «Эльдорадо» и «М. Видео».
Продуктовый виджет
Кроме того, на 7% вырос трафик посещений онлайн-магазинов широкого профиля (AliExpress, Avito и других). Трафик новостных ресурсов вырос на 20%.
Трафик формируется из обращений пользователей на сайты онлайн-магазинов и гипермаркетов. Анализ потребления трафика составляется на основе обезличенных данных платформы по управлению интернет-трафиком на базе системы DPI (Deep Packet Inspection) МГТС.
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