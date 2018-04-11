Facebook работает над алгоритмами защиты от воздействия на выборы

Глава Facebook Марк Цукерберг признался, что в данный момент его компания работает над внедрением в социальную сеть новых алгоритмов, которые позволят пресечь попытку третьей стороны вмешиваться в электоральный процесс США и других стран. О ходе слушаний, которые прошли в американском Конгрессе, рассказал «Интерфакс»

Мы решили пойти на ряд мер применения новых инструментов с использованием современных технологий, которые позволят администрации выявлять фальшивые аккаунты, созданные Россией или другими силами в попытках распространить ложную информацию

— Марк Цукерберг

Подобными словами руководитель компании прокомментировал вопрос о том, как Facebook будет защищен от попыток использовать его в качестве оружия в дальнейшем. «После того, как мы промедлили с выявлением российских информационных операций в 2016 году, вопрос предотвращения подобных случаев стал главным приоритетом для нашей компании», — отметил Цукерберг.

Ранее стало известно о том, что компания Cambridge Analytica воспользовалась базой пользователей Facebook, что помогло специалистам по консалтингу повысить эффективность

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