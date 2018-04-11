Планшет или ноутбук: что выбрать?

Мощные, мобильные, легкие — современные планшеты стали сравнимы с ноутбуками, но могут ли они заменить классические лэптопы? CHIP разобрался, в чем преимущества каждого вида устройств.

Почему ноутбук лучше планшета? Обычные ноутбуки отличаются от планшетов своим более широким списком оснащения: как правило, у лэптопа большой дисплей, полноценная клавиатура, много интерфейсов (USB, HDMI, LAN и т.д.), а также более производительный процессор.

На ноутбуках могут работать различные операционные системы: Windows, Mac OS и Linux — высокопроизводительные ОС, которые делают возможной максимально продуктивную работу за компьютером.

Лучшие на данный момент ноутбуки вы найдете в нашем большом рейтинге. Почему планшет лучше ноутбука? Современные планшеты подкупают своей мобильностью: плоская конструкция и небольшой вес позволяют носить их с собой, совершенно не напрягаясь. Этому способствует и более продолжительное время автономной работы.

Двумя основными ОС для планшетов являются iOS и Android, а Windows-планшеты — скорее нишевый продукт. Обе системы отличаются оптимальной сборкой для мобильных устройств и управлением через сенсорный экран.

Соответствующие магазины приложений позволяют расширить функциональные возможности как iOS, так и Android-планшетов многочисленными утилитами.

Планшетный ПК (в зависимости от модели и оснащения) обойдется вам дешевле ноутбука.

Лучшие планшеты вы найдете в рейтинге CHIP. Альтернатива: покупаем устройство «2 в 1»

Все более популярной и серьезной альтернативой становятся устройства формата «2 в 1», которые можно использовать и как ноутбук, и как планшет.

Кстати, недавно мы составили актуальный топ трансформеров — гибридов планшета и ноутбука.

Вывод: ноутбук — для работы, планшет — для развлечений

Решающий фактор при выборе между планшетом и ноутбуком — для чего вы собираетесь использовать устройство. Если вам нужен гаджет для эффективной работы и набора больших объемов текста, лучшим выбором станет современный легкий лептоп.

Кроме того, если вы хотите работать со специализированным программным обеспечением, например Adobe Photoshop или утилитами для видеомонтажа, вы не сможете обойтись без операционных систем Windows или Mac OS.

Планшет станет лучшей альтернативой в том случае, если вам нужно мобильное устройство для развлечений и общения. Управление чисто через сенсорный дисплей будет удобным для веб-серфинга или игр. Кроме того, плоское и легкое устройство можно везде носить с собой.

Не пренебрегайте возможностью попробовать оба вида устройств. Иногда выбрать нужный гаджет можно только после практических испытаний. Планшет, ноутбук или гибрид? Планшет, конечно. Если очень нужна клавиатура, купите отдельно. Ноутбук — мощность превыше всего. Зачем выбирать, если есть компромисс в виде гибридов? Я за классический ПК. Нечего гаджеты на улицу выносить! Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: В Россию приехали мощные китайские игровые ноутбуки THUNDEROBOT

Ноутбуки с диагональю 12-13 дюймов: развеиваем мифы Закрываем уязвимости на смартфонах и планшетах с Android Фото: pixabay.com