Instagram расширил возможности Stories

Instagram расширяет возможности для пользователей. У любителей выкладывать видео в Stories появился портретный режим съемки -Focus. Новая функция доступна в версии приложения 39.0 для iOS в Apple App Store и Android в Google Play. Об этом сообщается на сайте компании.

В рамках портретной съемки Focus можно размывать фон у видео и фото. Ранее такой эффект создавался при помощи светосильных объективов либо многокамерных телефонов.

Пользователям исключительно «яблочных» гаджетов стали доступны стикеры-упоминания. С помощью стикеров, которые изменяются по размеру и перемещаются по экрану, можно прямо в «Историях» отмечать других пользователей.

Недавно разработчики Instagram вернули поддержку анимации в раздел Stories. Пользователи снова могут украшать свои истории с помощью живых стикеров. Возможность была удалена из-за обвинений в расизме: некоторые из таких историй содержали в себе оскорбительные высказывания и изображения.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ