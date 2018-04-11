Ещё
Новый гаджет Google нашли на сайте регулятора
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новый гаджет Google нашли на сайте регулятора 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Журналисты Ars Technica обнаружили на сайте Федеральной комиссии США по связям (FCC) — ведомства, которое тестирует электронику на предмет соответствия местным законам, — новой продукт под брендом Google. По всем признакам, устройство является телеприставкой Chromecast нового поколения: оно подключается к экрану через HDMI, работает на Android TV и комплектуется пультом дистанционного управления.
В документах FCC произведенное китайской компанией Shenzhen SEI Robotics Co. Ltd. устройство под номером SN5B6AD обозначено как «4K-приставка для аналогового телевидения». На его корпус нанесен логотип поисковика в виде буквы G, также заявлена поддержка «Ассистента» Google.
В инструкции описывается устройство на Android TV, обладающее 4-ядерным чипом Amlogic S905X, 2 гигабайтами оперативной памяти и 8 ГБ внутренней. Прибор поддерживает аппаратное ускорение декодирования 4K-видео со скоростью 60 кадров в секунду посредством как H.265, так и VP9 — собственного кодека Google.
”Google оснастит телевизоры функциями Chromecast читайте также
Новый гаджет с поддержкой 4K, очевидно, призван оживить продажи Chromecast, которые не обновлялись с осени 2015-го. Размер и спецификации нового медиаплеера Google сильно схожи с Amazon Fire TV 2017 года выпуска (продается за $50). Возможно, компания покажет новый продукт на конференции Google I/O 2018, которая стартует в мае.
Вести.Ru: последние новости
Сооснователь Apple ушел из Facebook Набравший 5 миллиардов просмотров клип "Despacito" пропал из YouTube "Сбербанк": история о заражении смартфонов клиентов – фейк
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин прокомментировал мировую обстановку392
Трамп готовит Россию к войне203
В Кремле прокомментировали заявление Трампа84
Сирийские ПВОшники «послали» Трампа81
Захарова сделала Трампу ответное предложение231
Видео
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
04:53
Сирийские ПВОшники «послали» Трампа
Ближний Восток В мире
00:55
Киев угодливо поддакнул Трампу
В мире Украина
00:51
Трамп готовит Россию к войне
США В мире
00:55
В Кремле прокомментировали заявление Трампа
Политика
02:26
США подняли в воздух самолет «судного дня»
Армия Другое
02:36
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии
США В мире
08:35
Москвичка стала жертвой обменника
Происшествия Криминал
00:55
Захарова сделала Трампу ответное предложение
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение