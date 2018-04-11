Лучшие приложения для iPhone-2018: как найти?

В 2018 году хочется заполнять свой iPhone самыми интересными, полезными и модными приложениями. Но как узнать, какие из сотен тысяч приложений для iOS считаются лучшими именно сейчас? Учимся охотиться на самые трендовые приложения для iPhone вместе c CHIP.

Способ первый: спросите у Apple

Технологический гигант Apple, который делает iPhone и магазин приложений App Store, и сам хочет, чтобы вы находили и скачивали (или покупали) самые лучшие приложения. Цифровой магазин приложений для iPhone строится вокруг этого принципа.

В 2017 году Apple выпустила iOS 11. В нее, в числе прочего, было включена обновленная версия магазина приложений App Store. Новый App Store снабжен множеством элементов интерфейса, облегчающих вам поиск самых лучших приложений. Apple теперь сортирует весь контент по категориям. Для того, чтобы увидеть самые топовые приложения по количеству загрузок, просто откройте вкладку «Игры» или «Приложения».

В каждом из этих разделов вы также найдете подкатегории «New Apps We Love» и «This Week’s Favorites», которые рекламируют приложения, понравившиеся сотрудникам Apple и обычным пользователям.

Проскролльте чуть ниже, и вы увидите списки актуальных приложений. К примеру, во время праздников будут отображаться списки тематических игр и «поздравлялок».

Также Apple предлагает списки приложений, которые могут понравиться именно вам. Они составляются на основе уже загруженных вами приложений. Способ второй: оглянитесь вокруг

Хотите узнавать о новых приложениях, прежде чем они появятся в официальных рейтингах? Следите за новостями из мира технологий. ИТ-журналисты (в том числе и редакция CHIP) проводят целые дни, изучая мир мобильных телефонов и приложений. Поэтому на технологических новостных порталах можно найти такие подборки приложений, о которых вы никогда и не слышали.

Существуют специализированные порталы рекомендаций, цель которых — помочь читателям разобраться в самых горячих тенденциях. Например, замечательный портал Product Hunt. Зайдите на сайт и нажмите на ссылку «Technology» или «Games» в меню слева. Отобразятся рейтинги разнообразных приложений, которые составляются на основе голосов пользователей.

Не забывайте о социальных сетях. Просмотрите хэштеги, например, #apps или #newapps в Twitter, чтобы найти актуальные и популярные программы для iPhone. Если у вас есть приложения, которые вам особенно нравятся, следите за их разработчиками на Facebook, в Twitter и на других платформах. Так вы сможете получать информацию о новых релизах и, возможно, рекомендации спонсорских приложений.

Наконец, актуальные программы, особенно игры, могут подсказать друзья и члены семьи. При этом вы не только получите отзыв от того, кому доверяете, но и сможете увидеть приложение в работе, прежде чем устанавливать его. Способ третий: защититесь от плохих приложений

Apple прилагает все усилия, чтобы изгнать некачественные и вредоносные приложения из своего магазина. Так что, просматривая App Store, вы вряд ли столкнетесь с чем-то угрожающим безопасности вашего устройства. Тем не менее, лучше перестраховаться и свести к минимуму риск установки бесполезного или даже вредного приложения. Отзывы и рейтинги приложений не являются идеальной системой, но они дают общее представление о том, что думают пользователи по поводу того или иного приложения. Следует учитывать, что низкая оценка не обязательно означает, что приложение плохое: возможно, оно просто новое, или же в нем проявились неприятные ошибки после обновления.

После того, как вы нашли приложение, которое хотите попробовать, не забудьте прочитать страницу характеристик перед загрузкой. Так вы узнаете, сколько стоит приложение и разрешены ли в нем покупки. Внимательно прочитайте описание, чтобы проверить, что вы получаете бесплатно, а что нет.

Когда вы открываете программу в первый раз, она запрашивает определенные разрешения, такие как доступ к данным о местоположении. Если вам не хочется предоставлять такие разрешения, просто ответьте «нет».

Вы можете проверить, какие разрешения требуются вашим приложениям, в настройках телефона. Для iPhone в меню «Настройки» выберите «Конфиденциальность», а затем категорию приложений. Держите себя в курсе, просматривая списки в App Store, следите за новостями технологий, и вопрос о том, какие приложения для iPhone лучшие в 2018 году, станет для вас неактуальным. Опрос: У вас когда-нибудь был iPhone? Да, и сейчас есть Был, но сменил на Android Никогда не было Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Android и iOS: лучшие приложения для геокэшинга

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