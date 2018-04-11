App Store уступил Google Play по загрузкам, но обошел по выручке

Несмотря на количественный перевес, удерживаемый смартфонами на базе операционной системы Android, Google Play по-прежнему уступает App Store по показателю получаемой прибыли, но опережает его по объему загружаемых приложений. Об этом заявили аналитики консалтинговой компании App Annie, проведя сравнительный анализ двух каталогов.

В первом квартале 2018 года выручка App Store на 85% превысила таковую у Google Play, отмечает App Annie. Это означает, что пользователи iOS тратят почти вдвое больше денег на приложения, чем их коллеги, использующие Android. Такой разрыв можно объяснить наличием альтернативных каталогов приложений для Android и нативной возможностью установки APK-файлов.

Тем не менее это не помешало Google Play выбиться в лидеры по количеству загрузок. По состоянию на март 2018 года количество приложений, скачанных из фирменного каталога Google Play, оказалось на 135% больше, чем у App Store. В предыдущем квартале, впрочем, этот разрыв был больше на 10 процентных пунктов, которые Apple удалось наверстать всего за 3 месяца.

Как бы там ни было, первый квартал 2018 года стал рекордным по количеству загрузок как для App Store, так и для Google Play. Суммарный объем приложений, скачанных из двух каталогов, достиг 27,5 миллиардов, демонстрируя устойчивый спрос на приложения вне зависимости от платформы. Это на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Самыми популярными приложениями у пользователей iOS в первом квартале стали приложения для здоровья и фитнеса. Владельцы устройств на базе Android предпочли им игры и сервисы для развлечений. Единственное, в чем они сошлись, — так это во времени, проводимом в приложениях, которое, по подсчетам App Annie, и у тех и у других составляет примерно 3 часа в день.

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