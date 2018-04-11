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Красноярские школьники создали инновационный электронный замок
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Красноярские школьники создали инновационный электронный замок 

Парламентская газета 41 минуту назад
Фото: Парламентская газета
Учащиеся красноярской гимназии разработали уникальный электронный замок. Устройство практически исключает механический взлом двери, сообщает «Русская планета».
Аппарат представляет собой блок питания, верхний корпус, сервопривод и светодиоды. Устройство работает от электричества, однако на случай отключения разработчики предусмотрели запасной блок питания.
Работой замка можно управлять при помощи приложения, а вот открывается дверь прокси-картой. В приложении можно добавлять и удалять карты, оно запоминает историю посещений, которую легко посмотреть в любое время.
Если же карта будет утеряна, владелец квартиры сможет легко восстановить её по коду в приложении.
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