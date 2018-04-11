Суд в Ставропольском крае заблокировал сайты по продаже поддельных паспортов

Суд в Ставропольском крае по требованию прокуратуры постановил заблокировать сайты, на которых можно приобрести фальшивые паспорта, сообщает NewsTracker со ссылкой на региональную прокуратуру.

«Прокуратура Степновского района обнаружила сайты, на которых можно приобрести поддельные паспорта и другие официальные документы. По закону, за подделку документов грозит уголовная ответственность», — говорится в сообщении прокуратуры.

Отмечается, что прокуратура обратилась в суд с требованием закрыть доступ к этим порталам. Все требования были удовлетворены. Доступ к сайтам будет закрыт после вступления в силу решения суда.