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Мобильный интернет обходится москвичам в пять раз дешевле, чем жителям Нью-Йорка
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Мобильный интернет обходится москвичам в пять раз дешевле, чем жителям Нью-Йорка 

Коньково 1 час назад
Фото: Коньково
Это стало возможно благодаря активному развитию сетевой инфраструктуры в столице. Об этом сообщает официальный портал Мэра и Правительства Москвы со ссылкой на Министра Правительства Москвы, руководителя Департамента информационных технологий Артема Ермолаева.
По словам А. Ермолаева, сейчас интернетом пользуются более 90 процентов москвичей. К домашнему широкополосному интернету подключено уже более 90 процентов квартир в столице. И эта цифра ежедневно растет.
Кроме того, Москва вошла в десяток самых крупных городов мира с наиболее высокой скоростью фиксированного интернета. Такая доступность мобильного интернета объясняется высокой конкуренцией, а также активным развитием сетевой инфраструктуры.
Быть в режиме онлайн можно с помощью городской сети Wi-Fi. Она работает в метро, наземном общественном транспорте, на отдельных улицах внутри Садового кольца, во многих парках и студенческих общежитиях, культурно-досуговых центрах. По итогам 2017 года почти вдвое было увеличено количество точек доступа к Сети на территории Садового кольца и теперь их около двух тысяч. Доступ к сети Wi-Fi обеспечили в 164 культурно-досуговых центрах Москвы.
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