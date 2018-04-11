Мобильный интернет обходится москвичам в пять раз дешевле, чем жителям Нью-Йорка

Это стало возможно благодаря активному развитию сетевой инфраструктуры в столице. Об этом сообщает официальный портал Мэра и Правительства Москвы со ссылкой на Министра Правительства Москвы, руководителя Департамента информационных технологий Артема Ермолаева.

По словам А. Ермолаева, сейчас интернетом пользуются более 90 процентов москвичей. К домашнему широкополосному интернету подключено уже более 90 процентов квартир в столице. И эта цифра ежедневно растет.

Кроме того, Москва вошла в десяток самых крупных городов мира с наиболее высокой скоростью фиксированного интернета. Такая доступность мобильного интернета объясняется высокой конкуренцией, а также активным развитием сетевой инфраструктуры.

Быть в режиме онлайн можно с помощью городской сети Wi-Fi. Она работает в метро, наземном общественном транспорте, на отдельных улицах внутри Садового кольца, во многих парках и студенческих общежитиях, культурно-досуговых центрах. По итогам 2017 года почти вдвое было увеличено количество точек доступа к Сети на территории Садового кольца и теперь их около двух тысяч. Доступ к сети Wi-Fi обеспечили в 164 культурно-досуговых центрах Москвы.