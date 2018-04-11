Интернет обходится москвичам в разы дешевле, чем жителям развитых мегаполисов мира

Сингапура и Дубая. Интернет в Москве доступен и дешев — за подключение к Сети жители столицы России платят в пять раз меньше, чем жители Нью-Йорка

Пользование интернетом в столице — почти поголовное: 90 процентов горожан по многу раз в день выходят в Сеть с помощью смартфонов, компьютеров, ноутбуков, планшетов. К интернету подключены более 90 процентов московских квартир. При этом Москва по скорости фиксированного интернета вошла в десятку крупнейших мегаполисов мира. У каждого пятого домашнего компьютера эта скорость превышает 100 мегабит в секунду, у 14 процентов — от 101 до 200 мегабит, у 5 процентов — 200 мегабит и у 34 процентов — менее 50 мегабит в секунду, заявил А. Ермолаев.