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Анатолий Артамонов вернулся в Сеть
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Анатолий Артамонов вернулся в Сеть 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
Анатолий Артамонов решил вернуться в социальные сети и завел канал в популярном мессенджере Telegram, позволяющем обмениваться сообщениями и медиафайлами разных форматов. Губернаторский канал, на который подписалось уже более 160 человек, заработал 10 апреля. Весь этот день он знакомил подписчиков с подробностями посещения Калуги посла Швеции в России Петера Эриксона. До последнего времени Анатолий Артамонов присутствовал лишь в Twitter. Но этой социальной сетью он перестал пользоваться еще в 2011 году.
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